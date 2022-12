Milan | un Giroud da record Pioli lo attende a braccia aperte

Corriere dello Sport

Le prestazioni colgli hanno fatto guadagnare un posto ai Mondiali poi il forfeit di Karim Benzema gli ha regalato un posto da titolare a fianco di Mbappè e Oliviernon sta sprecando l'occasione offertagli, ...... ma alla fine a sbloccare il match ci ha pensato il solito, col diagonale mancino imparabile per il polacco della Juventus. Una rete fondamentale per l'attaccante del, diventato il ... Milan, Giroud votato mvp di novembre Tifosi del Milan pazzi di Olivier Giroud. Il gol, a gioco fermo, è stato davvero spettacolare: sui social non si parla d’altro Olivier Giroud ancora protagonista. L’attaccante del Milan non si ferma ...L'attaccante del Milan miglior goleador di sempre nella storia della nazionale francese DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'L'avventura continua, ci ...