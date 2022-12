Manila Nazzaro | chi è il compagno Lorenzo Amoruso | “Purtroppo abbiamo perso un figlio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022), all’anagrafePier Paolo, è un dirigente sportivo ed ex calcatore italiano della Fiorentina. Ha giocato nel ruolo di difensore centrale, e ha partecipato a Temptation Island 2020 con la fidanzataè nato il 28 giugno 1971 a Bari, nel quartiere Palese. Sarà proprio la squadra di questo quartiere, il Palese, a essere la sua prima squadra di esordio, per poi arrivare nel nel settore della primavera della squadra della sua città natale, il Bari. Il suo debutto in serie A arriva proprio con il Bari in una sfida contro l’Inter. I più grandi successi come calciatore però li raggiungerà con la maglia della Fiorentina che lo acquisterà nel 1995 per 5,4 miliardi di Lire. Dopo il ritiro, ha continuato ...