L’Iran ha abolito la polizia morale? “È falso” Ma il regime è nel caos

(Di domenica 4 dicembre 2022) In Iran le autorità starebbero rivedendo le norme sull’obbligo del velo islamico per le donne. Non risponderebbe al vero, invece, che lasia stata abolita. I giovani e le donne in rivolta da tre mesi non si fermano: ilrischia di crollare. L’establishment è in crisi. Sarebbe in corso lo scontro è al vertice fra la Guida Suprema, Ali Khamenei, e il presidente della repubblica islamica, Ebrahim Raisi, sotto accusa per non aver saputo soffocare le proteste. Nel corso della prossima settimana una nuova ondata di mobilitazione e di scioperi dovrebbe portare per le strade lavoratori e studenti universitari e liceali. Secondo alcuni osservatori a Teheran potrebbero riversarsi nelle piazze fino a un milione di persone. Una prova di forza contro ildegli ayatollah che sembra aver perso il controllo ...