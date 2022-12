L’ex CT del Belgio Martinez riparte subito | un’altra nazionale sulle sue tracce

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo aver appena concluso la propria esperienza con il, Robertopotrebbe tornare già a breve ad allenare. Secondo quanto riportato da Record, il tecnico spagnolo non rimarrà a lungo senza sedere su una panchina visto che il Messico, anch’esso reduce da una Coppa del Mondo particolarmente deludente, sembrerebbe intenzionato a chiamarlo per sostituire Gerardo “El Tata” Martino.Interesse Messico Interesse del Messico percome successore di Martino Dopo ben sette eliminazioni consecutive agli ottavi di finale nella competizione, in quest’edizione El Tri non è riuscito a superare neppure la fase a gironi. Ragion per cui, il Messico intende ripartire al meglio, concentrandosiprossime tappe che porteranno ai Mondiali del 2026, ai quali saranno ...