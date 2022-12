Inps | aumenti delle pensioni per il 2022 e perequazione Consulta le TABELLE

...a quella utilizzata negli anni 'ottanta per adeguare pensioni e salari in relazione agli...55 euro arriverà anche il bonus da 154,94 euro erogato ai percettori di assegno previdenziale, ad ...... ovvero: cognome e nome, posizione INAIL e, numero di matricola aziendale, data di assunzione ... alla qualifica del lavoratore e agli scatti di anzianità, che sonoperiodici della ...Aumenti contratto scuola, per i pensionati tempi più lunghi per adeguamento pensione: necessario aggiornamento dell’inquadramento economico Di In merito all’accredito degli arretrati per il personale ...La misura sarà spalmata sulle 13 mensilità e interessa ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici tra cui Inps, Inail e Aci. Tra chi guadagnerà di più rientrano i dirigenti delle Autorità ...