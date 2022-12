Genoa | le pagelle di CM | difesa ingenua | attacco svogliato

(Di domenica 4 dicembre 2022)-CITTADELLA 0-1 Semper 6: usa più i piedi che le mani, peraltro non sempre in maniera ottimale. Segno di quando poco sia impegnativo i...

pianetaserieb.it

... come evidenziato anche nelle nostre. Il primo si evidenzia nel finale: la Reggina, pochi ... Col Benevento 2 su 2, col1 su 1, a Modena idem e a Parma anche. Il portiere, quando chiamato ...Tabellino ePerugia -1 - 0 29'st Olivieri (P) Perugia: Gori 7, Sgarbi 6, Curado 6.5, Dell'Orco 7, Casasola 6.5, Bartolomei 6.5, Santoro 6.5 (35 st Iannoni sv), Kouan 7 (39 st Luperini ... Genoa-Cittadella, le pagelle: tra i rossoblu bene solo Gudmundsson. Ottimo Kastrati, Tounkara sprecone Genoa e Cittadella torneranno in campo fra pochi minuti per la disputa della seconda frazione di gara sul risultato di 0 a 0. Un brutto primo tempo con una sola vera palla gol, di Strootman che si è ...Squadre che hanno svolto il riscaldamento in campo, stadio che si sta riempendo e silenzio del tifo per i primi 15 minuti per protestare contro le decisioni prese nei confronti di alcuni sostenitori ...