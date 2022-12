Formazioni ufficiali Spal-Modena | Serie B 2022 2023

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per la 15esima giornata della. La squadra allenata da Daniele De Rossi dopo il buon avvio con l’ex romanista in panchina ha raccolto due sconfitte nelle ultime uscite. Proverà a risollevarsi quest’oggi nel derby emiliano contro unche arriva da tre risultati utili consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 4 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

LeARGENTINA (4 - 3 - 3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E,Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez, Gomez. All. Scaloni AUSTRALIA (4 - 4 - 2): Ryan; ...Indice Cronaca con commento e tabellinoPresentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming Ecco come le due squadre si presentano all'...Le formazioni ufficiali di Spal-Modena, sfida valida per la 15esima giornata della Serie B 2022/2023. La squadra allenata da Daniele De Rossi dopo il buon avvio con l’ex romanista in panchina ha ...Difesa rivoltata come un calzino considerate le assenze di Meroni, Martino e la dubbia presenza del febbricitante Rispoli. Out Olivieri con Castori che lascia a casa Angella e Vulic Allo stadio Marull ...