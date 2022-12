Contante vs carta | cosa c’è in ballo nella crociata per il Pos

(Di domenica 4 dicembre 2022) È abbastanza inusuale e sopra le righe l’intervento della Corte dei conti su alcuni aspetti della manovra presentata dal governo, in particolare quelli concernenti l’innalzamento del limite per l’uso del. E ancora più surreali sono le motivazioni dalla stessa Corte addotte, che si richiamano ad una presunta e tutta da dimostrare coerenza o non coerenza di suddette misure con il Pnrr. Quasi che quest’ultimo costituisse una sorta di testo sacro o decalogo delle verità indiscutibili. Vizio statalista La Corte dei Conti, come è noto, è un tipico istituto legato a una concezione statalistica e dirigistica della vita economica: fu lo Stato napoleonico il primo ad introdurlo ed è praticamente inesistente nei Paesi di common law. Il suo scopo è di controllare le spese dello Stato, cioè di verificare se esse abbiano le coperture necessarie e siano sostenibili. Essendo ...

A proposito di contanti e di utilizzo di bancomat Il governo ha deciso di aumentare ilfino a 5mila euro e contemporaneamente permettere agli esercenti di rifiutare l'uso della...Salvini al bar solo con i contanti: "Chi paga il caffè con laè rompiballe" 'Non sono contrarissimo al fatto di permettere di usare di più il. Io mi faccio un'altra domanda: ma era una ...Non c'è pace per la Signora. E sarà così ancora a lungo. I tifosi si mettano il cuore in pace. Quelli bianconeri preoccupati per le conseguenze penali e sportive. Gli altri, la maggior parte degli alt ...Lo scorso 4 novembre infatti, tramite un avvocato, CR7 ha presentato ai magistrati torinesi che indagano sui conti del club bianconero un’istanza ... di fare una causa, perché poi quella carta lì che ...