Biathlon | l’Italia incanta a Kontiolahti! Dorothea Wierer seconda nell’inseguimento | Lisa Vittozzi quarta e leader della classifica!

(Di domenica 4 dicembre 2022) Oggi a Kontiolahti, in Finlandia, si è chiusa la prima tappaCoppa del Mondo di: nella 10 km pursuit femminile arriva il secondo posto di(20/20 al tiro e miglior range time), battuta soltanto dalla transalpina Julia Simon, mentre completa il podio la svedese Elvira Oeberg (miglior tempo sugli sci). Ottima prestazione anche per(19/20),, che conserva il pettorale giallo diclassifica generale. Da sottolineare le prove di Samuela Comola (20/20), 20ma, e Rebecca Passler (18/20 e miglior shooting time), 21ma, infine Michela Carrara (15/20) è 56ma. Si inizia subito nel segno del: nel primo poligonoè ...

PerGiacomel a punti al 30mo posto e Bionaz che ha recuperato solo 7 posizioni ed ha chiuso 46mo senza riuscire a conquistare punti di Coppa ma ricordiamo che arriva da un attacco ...... prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Ultima gara sulle nevi finlandesi anche per le donne, che torneranno in pista a partire dalle ore 14.15. Persaranno al via Lisa ...