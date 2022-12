Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu il transalpino Quentin Fillon Maillet davanti al norvegese Laegreid e allo svedese Samuelsson. Chi riuscirà ad imporsi in quest’edizione? Il trofeo tornerà in Scandinavia? Ecco, di seguito, laevento dopo evento. IL CALENDARIO COMPLETO LADIDELJohannes Boe (NOR) 209 Sturla Holm Lægreid (NOR) 190 Roman Rees (GER) 155 Sebastian Samuelsson (SWE) 145 David Zobel (GER) 126 Niklas Hartweg (SUI) 124 Martin Ponsiluoma (SWE) ...

OA Sport

Johannes Boe concede il bis , e dopo la vittoria nella sprint si aggiudica anche l' inseguimento che chiude la tappa maschile di Kontiolahti , valevole per ladel Mondo 2022/2023 di. Un successo che in questo tipo di gara mancava da quasi tre anni al fenomeno norvegese, che non poteva iniziare in maniera migliore la sua stagione. Una gara ben ...PROGRAMMA HOCHFILZENDEL MONDO8 dicembre, ore 14.10: Sprint femminile 9 dicembre, ore 13.45: Sprint maschile 10 dicembre, ore 11.30: Pursuit femminile 10 dicembre, ore 13.40: Staffetta maschile 4 7,5 km ... Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023: Lisa Vittozzi balza al comando! Johannes Boe concede il bis e si aggiudica anche l'inseguimento che chiude la tappa di Kontiolahti, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.Condizioni invernali, con un leggero nevischio e qualche folata di vento, hanno accolto i biatleti che si sono sfidati nell’individuale della Coppa di Francia a Bessans. Molti gli atleti che hanno ...