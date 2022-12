Basket | Serie A 2022-2023 | vittorie convincenti per Milano e Virtus Bologna | bene anche Brescia e Trento

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Altra grande domenica di grandeinA, con ben sei partite disputate tra il pomeriggio e la sera di oggi 4 Dicembre. Facciamo un breve recap di quanto accaduto sui parquet tricolore nel massimo Campionato della palla a spicchi. GERMANI-GEVI NAPOLI 95-72 Terza vittoria consecutiva per la Germani, che al PalaLeonessa batte la GeVi Napoli per 95-72 grazie ad un terzo quarto di grande sostanza. I lombardi mettono subito la partita sui binari giusti chiudendo il primo quarto sul 26-15, nonostante gli ospiti siano riusciti a rimanere in scia per pochi minuti. Williams ed Howard accorciano per la GeVi (33-25), con Della Valle che si prende la scena vista l’assenza di John Petrucelli (38-27). Cinque punti in fila di Zanotti tengono Napoli sotto la doppia cifra di svantaggio (41-34), con il primo ...