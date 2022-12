Argentina | Scaloni | “Che fatica contro l’Australia Su Messi e Di Maria…”

Il risultato è scontato:avanti e gara in discesa per l'undici di, che a inizio ripresa trova il raddoppio grazie alla pressione altissima di De Paul e Alvarez su Ryan: palla ...Commenta per primo Lioneldifende Lautaro Martinez. Il ct dell'ha dichiarato dopo la vittoria contro l'Australia agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: 'Lautaro ci ha salvato molte volte in passato e ...Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza dopo il successo sull'Australia: "É stata una partita difficile, ci hanno messo una pressione soffocante, che ...L'Argentina non sbaglia contro l’Australia, s’impone 2-1 e vola ai quarti di finale di Qatar 2022, dove affronterà ...