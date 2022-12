Ucraina | ultime notizie Petrolio russo | Consiglio Ue vara il tetto Da lunedì stop al 94% dell’import da Mosca

(Di sabato 3 dicembre 2022) Inbombardata per 28 volte in 24 ore la regione meridionale di Kherson e l’esercitoha colpito il centro clinico oncologico, rendono noto fonti ucraine.: Putin visiterà il Donbass “a tempo debito”. Lo yacht Royal Romance da 200 milioni di dollari, di proprietà di Viktor Medvedchuk, oligarca amico di Putin, sarà messo all’asta e il ricavato dato agli ucraini. Lo riferisce il Guardian. Sarebbe la prima volta che un bene di un oligarca sotto sanzioni viene ceduto alle autorità ucraine. Il 13 dicembre conferenza internazionale a Parigi per raccogliere aiuti per Kiev

Ok all'introduzione del tetto a 60 dollari al barile per la commercializzazione via mare del greggio verso Paesi terzi. Peskov: 'Non lo acceteremo'. Poi ha aggiunto: 'Putin visiterà il Donbass a tempo ...... con il 2022 che - secondo lestime - potrebbe diventare in assoluto l'anno con il maggior ... L'andamento delle provenienze straniere: al 3,7% l'Una tendenza che invece si conferma per il ... Ucraina, ultime notizie. Mosca: «Non accetteremo price cap su petrolio russo» Lo scrive su Twitter nell'aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina l'intelligence del Ministero della Difesa britannico. Negli ultimi giorni, la Russia ha probabilmente compiuto piccoli ...Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato cinque missili e 27 attacchi aerei contro infrastrutture civili e posizioni militari ucraine. L'esercito di ...