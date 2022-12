(Di sabato 3 dicembre 2022) "Ricordo molti di voi perché ho frequentato moltissime occasioni riferite a sagre ed incontri. Le iniziative sul territorio mi vedono da sempre protagonista, non solo per rappresentanza politica, ...

Questo l'incipit del breve intervento del vicepresidente del Consiglio Matteo, giunto all'Ergife Palace Hotel di Roma sul finale della festa per i Sessant'anni di Unpli.La tutela del Made in Italy è sempre in primo piano: "Vorrei sapere com'è possibile che in Slovenia venga prodotto l'aceto balsamico di Modena - afferma- Voi delleLoco siete garanti ... Salvini: 'Pro Loco d'Italia un vanto nazionale, preservare unicità dei nostri prodott' Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Conference center dell'Ergife Palace Hotel di Roma vestito a festa per i 60 anni dell'Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Sala gremita dai delegati provenienti da tut ...