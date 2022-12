Pietro Reale | morto il campione di rugby | aveva 59 anni | stroncato da un malore improvviso

ROVIGO - È morto oggi, 3 dicembre, per un infarto , l'ex campione del Rovigo Rugby. 59 anni architetto, era al lavoro nel suo studio quando è stato colto da malore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. I sanitari del 118 giunti sul posto chiamati dal fratello ...'La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia dell'improvvisa scomparsa di. L'Azzurro numero 402 è morto all'età di 59 anni nella sua Rovigo, colpito da un malore mentre si trovava nel proprio studio professionale: conclusa la carriera rugbistica,si era ...ROVIGO - È morto oggi, 3 dicembre, per un infarto, l'ex campione del Rovigo Rugby Pietro Reale. 59 anni architetto, era al lavoro nel suo studio quando è stato colto da malore e a nulla sono valsi i ...La partita Catanzaro - Virtus Francavilla di Domenica 4 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la sedicesima giornata d ...