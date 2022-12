La quintessenza di un fare e sentire squisitamente britannico

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 dicembre 2022) La chiave sono gli anni Novanta, quelli in cui prima viene eletto membro della Royal Academy, e poi la sua iconica casa-studio al 26 Manchester Street, nel cuore di Marylebone, a Londra, distrutta da un terribile incendio che manda in fumo anche gran parte del suo lavoro, nonché la sua salute fisica e mentale. È negli anni Novanta che Patrick Procktor viene dimenticato, solo e afflitto dall’alcolismo in modo irreparabile, troppo legato a un mondo dell’arte e a una scena culturale che ormai non ci sono più, lontani e anacronistici. È in quel momento che il suo nome scompare dalla storia e dalla memoria, in un oblio che lo condurrà tragicamente alla morte nel 2003. Ma prima del tracollo, Procktor è stato una delle figure più affascinanti ed enigmatiche del Regno Unito, che con il suo pennello ha ritratto i protagonisti di tre decadi di storia britannica, dai nobili alle pop star, dai ...