Iva Zanicchi | Ballando 2 dicembre 2022 video e gallery

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nella nona puntata dicon le Stelledi stasera, 2, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla cantante e conduttrice Ivae dal celebre ballerino Samuel Peron, sempre una garanzia. La coppia stasera ha ballato una coreografia emozionante sulle note del brano Un uomo senza tempo, della stessa Iva. Iva: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Per la prima volta una coreografia intensa da parte della. Non se l’è cavata male, anche se i balli più scatenati sono maggiormente ...

Uno scatto di rabbia innescato dalle parole che Lucarelli aveva utilizzato per giudicare l'esibizione di. Polemiche che sono continuate sui social e su cui si sono tuffate anche Paola ...Andrà in onda questa sera 2 dicembre la seconda semifinale di Ballando con le stelle , lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci , straordinariamente di venerdì a partire dalle 22.05 per lasciare ...In un momento molto concitato Mariotto, in disaccordo con Lucarelli, aveva contestato le sue parole su Iva Zanicchi, definita "squallida" dalla collega giurata. Questo aveva portato lo storico giudice ...La seconda semifinale di Ballando con le Stelle apre il sipario. Milly Carlucci saluta la giuria, ma prima di dare il via alle danze, a prendere le parole è Alberto Matano che vuole ...