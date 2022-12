Gatti non convince più | non è pronto | meglio puntare tutto su di lui

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) Federiconon ha avuto modo di poter inserirsi come avrebbe voluto nel mondo Juve e infatti sembra essere ormai prossimo all’addio. Quando si acquista un giocatore della serie B è sempre un grandissimo rischio, sopratquando ti chiami Juventus e non puoi in alcun modo permetterti dei passi falsi. Federicoaveva tutte le buone intenzioni per poter riuscire a esprimere il proprio talento in maglia bianconera, peccato che ormai l’ex Frosinone possa già essere considerato fuori dal progetto. Massimiliano Allegri in diverse circostanze non gli ha mai dato l’occasione di poter esprimere il proprio talento, ma quando lo ha fatto sono state molte di più le partite negative da parte dell’ex giocatore della serie cadetta piuttosto che quelle positive. Ecco allora che già a gennaio ci potrebbe essere l’addio del giovane ragazzo ...