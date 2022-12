Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023 | Lisa Vittozzi balza al comando!

(Di sabato 3 dicembre 2022)DELGENERALE 1ITA 135 2 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 115 3 OEBERG Hanna SWE 113 4 HAUSERTheresa AUT 99 5 PEON Linn SWE 88 6 VOIGT Vanessa GER 80 7 HERRMANN-WICK Denise GER 80 8 LUNDER Emma CAN 71 9 SIMON Julia FRA 70 10 SCHNEIDER Sophia GER 64 11 OEBERG Elvira U25 SWE 61 12 WEIDEL Anna GER 60 13 DAVIDOVA Marketa CZE 55 14 BATOVSKA FIALKOVA Paulin SVK 49 15 GASPARIN Aita SUI 47 16 EDER Mari FIN 46 17 GASPARIN ESUI 45 18 LIE Lotte BEL 44 19 KLEMENCIC Polona SLO 42 20 SKOTTHEIM Johanna SWE 4021 WIERER Dorothea ITA 35 22 COLOMBO Caroline FRA 34 23 MAGNUSSON Anna SWE 33 24 LIEN Ida NOR 31 25 JEANMONNOT Lou U25 FRA 29 26 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 27 27 KINNUNEN Nastassia ...

Lisa Vittozzi chiude al 2° posto la sprint di Kontiolathi , valida per ladel mondo di biathlon . L'azzurra diventa leader dellae domenica, nella gara a inseguimento, avrà l'onore di indossare il pettorale giallo . Vittozzi, che è al suo miglior avvio ......un'altra grande prova da parte di Lisa Vittozzi in questa tappa inaugurale della stagione di...FINALEGENERALE Classifica Coppa del Mondo biathlon 2022-2023: Johannes Bø in vetta, 33° Patrick Braunhofer cercano ora il riscatto in campionato per scalare la classifica anche in vista della Coppa Italia. Match fondamentale per gli equilibri della classifica quello in scena domani al PalabancaSport, ...La sappadina, con questo risultato, si prende anche la testa della classifica generale. Buona prova anche per Dorothea Wierer, nona, e Rebecca Passler, 17ª.