Calvi | Giornata Mondiale della Gioventù | il sindaco e la comunità canteranno l’inno

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPer ladiè giunta nelladi ieri, tramite posta elettronica certificata, una bella, importante ed inattesa notizia: ildi, Avv. Armando Rocco e laCalvese saranno i cantanti dell’inedito “Dai una mano al Mondo, canzone scritta da Patrizio Ranieri Ciu e molto apprezzata da Papa Francesco che l’ha voluta persino come Inno per lache si terrà nell’anno 2023 a Lisbona. Una grande soddisfazione per ilRocco che non ha mai nascosto le sue doti canore e che ultimamente ha prodotto tre video con canti celebrativi che affrontano tematiche importanti. Le doti canore del primo cittadino di ...

RomaToday

Giulio Einaudi, che per un'interasi intratterrà in quel luogo rimasto per sempre nella ... Peppe Lomonaco, Mariolina Venezia, Pasquale Doria, Mimmo-, sulle loro scelte di vita e di ...... perdendo 2 - 1 al Tenni con lo United Borgoricco Campetra il big match di. I ... In classifica il Treviso, un punto in quattro partite, viene raggiunto in vetta dallaNoale e dal ... Rosso acqua. Arte pubblica partecipata al mercato rionale De Calvi Il chief of staff della Juventus Francesco Calvo si trova a Milano in occasione dell'assemblea di Lega Serie A ...Tra Spagna e Germania finisce 1-1 tra tante emozioni e bel calcio. La Croazia soffre ma alla fine stende il Canada 4-1. Situazione difficile per il Belgio che perde 2-0 col Marocco. In mattinata la vi ...