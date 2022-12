Calciomercato Inter – Occhi puntati su Smalling per l’estate | il punto

Cittaceleste.it

Il centrocampista dell'mette in fila Skhiri del Messico (39.18) e Kimmich della Germania (38.38).Il gigante poi passato all'aveva alcune qualità che nessun altro può avere: professionalità, ... ma sembra ancor più difficile farlo a gennaio, ilpiù complesso, ostico, duro che si ... Calciomercato Inter / Booom: “Arriva l’ok alla cessione” Terzino forte fisicamente con buona propensione offensiva, piaceva anche al Milan, è arrivato all’Inter dopo una carriera solida in Olanda e l’esplosione agli Europei ..."Abbiamo già chiarito perché c'è stato quell'incontro - ha aggiunto il numero uno della Federcalcio - che era per parlare di calcio". Di incontri così ... vi avrebbero partecipato Beppe Marotta per ...