Calcio | Udinese Success rinnova | in bianconero per un' altra stagione

L'attaccante con il club friulano fino al 30 giugno del 2024 UDINE - Dopo quello di Silvestri, un altro prolungamento importante in casa. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato "il rinnovo del contratto di Isaac Success. La società ha esteso il contratto con l'attaccante nigeriano fino al 30 giugno 2024". - foto ...è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Isaac Success . La società ha esteso il contratto con l'attaccante nigeriano fino al 30 giugno 2024. Isaac e l'proseguono, ...L'attaccante con il club friulano fino al 30 giugno del 2024 UDINE (ITALPRESS) - Dopo quello di Silvestri, un altro prolungamento importante in casa Udinese. Il club bianconero, infatti, ha ...(ANSA) - UDINE, 03 DIC - Udinese Calcio ha ufficializzato stamani, in una nota, il rinnovo del contratto di Isaac Success. La società ha esteso il contratto con l'attaccante nigeriano, 26 anni, fino ...