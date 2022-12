Anzio Lavinio Ruba in sagrestia durante la messa ed aggredisce il parroco che lo ha sorpreso e trattenuto 50enne arrestato dai Carabinieri

...parrocchia dei Santissimi Chiara e Gioacchino su via di Valle Schioia a, ma viene prima fermato dal parroco e poi arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia diAurora Pederzani e Desiree Pasquali. Sono loro le vittime dell'incidente stradale avvenuto nella zona di, ad, nella notte del primo dicembre. Le due ragazze, Aurora di 22 anni e Desiree di 21 anni, sono morte mentre erano a bordo di una Fiat Grande Punto. Stavano tornando a casa dopo una ...I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un italiano 50enne, gravemente indiziato di tentata rapina e ...È successo nella mattina di ieri, venerdì 2 dicembre: un uomo si è introdotto nella sagrestia di una chiesa in località Lavinio, sul litorale laziale poco più a nord di Anzio, in provincia di Roma. Ap ...