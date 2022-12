Usa | Biden rivoluziona le primarie | addio Iowa | ora vuole partire da South Carolina

Contropiano

11.30 Mosca:sì a dialogo, no a condizioniSì a trattare per risolvere il conflitto in Ucraina, ma no alle condizioni poste da. Così il Cremlino dopo che il presidentesi è detto pronto a parlare con Putin. Per Mosca - dice il portavoce Peskovè impensabile il ritiro russo dall'Ucraina come prerequisito per un ...02 dic 10:52 Cremlino: Putin rifiuta condizioniper negoziati Il Cremlino rifiuta le condizioni del presidenteJoeper i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. 02 dic 10:27 ... Ferrovieri Usa in sciopero. Biden precetta come un Trump qualsiasi Per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dal presidente Usa Joe Biden per trattative sull'Ucraina, cioè che prima le truppe di Mosca lascino il territorio ...Il presidente francese - in visita a Washington - critica la legge che protegge e favorisce i veicoli made in America che “crea condizioni di disparità” ...