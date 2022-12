Uruguay | Alonso | 'Abbiamo dato tutto | usciamo con l'amaro in bocca'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non è bastato battere il Ghana per passare agli ottavi per l’. Il ct Diegoha commentato così l'addio...

Ergo, per la squadra di Diego, mondiali finiti. Così come per il Ghana che aveva bisogno almeno di un pareggio e di una differenza reti robusta. Con l'eliminazione dell'i mondiali ...QUIdovrebbe rispondere col modulo 4 - 3 - 3 con Rochet in porta e una difesa a quattro formata dalla coppia centrale Godin - Gimenez e sulle fasce da Varela e Olivera. A centrocampo ...Vincere rende sempre felici Se lo si chiedesse all'Uruguay dopo la vittoria sul Ghana per 2-0 la risposta sarebbe negativa ...Non basta la doppietta di uno straordinario De Arrascaeta all'Uruguay per superare il turno, i Charrua superano il Ghana per 2-0 ...