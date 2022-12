(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic (Adnkronos) - "non è la, se vai al Consiglio europeo o al Parlamento e dici che la pacchia è finita o che con il Mes la trojka ti entra in casa si mettono a ridere intorno. L'obiettivo dellaè fare una polemica ideologica con l'Europa perché ha vinto così. Ma io sono sicuro che". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

LAPRESSE

Poi la Strategia:Lui ' ha deciso di abbandonare da tempo il Pd e di creare un partito di ... Il titolare della Farnesina infatti non è un "peone" di, è un europarlamentare di lungo ...Ci permettiamo di rilevare che nei documenti ufficiali che impegnano l'Italia con, non ...del tax gap è avvenuta a partire dal 2017 in conseguenza dell'introduzione da parte del governo... Ue: Renzi, Bruxelles non è Garbatella, Meloni cambierà atteggiamento - LaPresse L’incentivo all’utilizzo delle carte di credito, anche in funzione anti evasione, è già potente con la soglia oltre i 60 euro.Disco verde dell'Aula della Camera alla mozione unitaria del centrodestra sul Mes, la riforma del trattato istitutivo del meccanismo Ue di stabilità. Il documento, sul quale il governo ha espresso par ...