Traffico Roma del 02-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneintenso sulla rete viaria Capitolina disagi dovuti anche allo sciopero generale che interessa i trasporti code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra la Cassia e la Prenestina in esterna si procede in fila tra laFiumicino e la diramazione diSud anche sulla tangenzialeè in coda tra la 24 via dei Campi Sportivi direzione Olimpico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni è sempre in questa direzione altri file tra Scalo di San Lorenzo il viale Castrensecritico al Aurelio nel rione Prati e sui Lungotevere anche alle squilli al Tuscolano molti tratti in cui si procede in coda in via Carlo Spegazzini a talenti attenzione un incidente all’incrocio con via ...