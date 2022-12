Suzuki presenta l’estensione di garanzia “4U” per le moto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) TORINO (ITALPRESS) –si impegna da sempre a sviluppare prodotti affidabili ed efficienti. Per dare un segno tangibile di quantocreda nella qualità e nella longevità dei suoi modelli a due ruote lancia il nuovo programma didenominato4U. L’iniziativa prevede, per iveicoli con cilindrata superiore ai 300 cc tra il 1° dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023, unaufficiale gratuita di quattro anni (36 mesi + 12 mesi) con chilometraggio illimitato. Per avvalersi di questa opportunità, il Cliente dovrà eseguire la manutenzione periodica in modo puntuale e completo nei termini raccomandati dal Costruttore ed effettuare il tagliando previsto al 36° mese presso la Rete Ufficialerispettando le scadenze temporali e i ...

Una volta effettuato il tagliando di manutenzione dei 36 mesi, che dovrà appunto essere eseguito presso la rete di assistenza ufficiale di Suzuki verrà estesa la garanzia per ulteriori 12 mesi.