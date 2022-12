Soleil Sorge e il bullismo subito a scuola | “Mi prendevano in giro per il seno piatto”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è oggi sicura di sé, ma in passato si è ritrovata a essere schernita dai coetanei per il suo aspetto fisico, oltre che per il nome ritenuto "esotico". L'articolo proviene da DireDonna.

... 'Incommentabile vedere una donna trattata così male' Intanto a prendere le difese di Oriana Marzoli che di recente è stata attaccata da Sonia Bruganelli, è stata l'ex gieffinain un'...L'infuencer italo - americana, oggi al timone di Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli , ha commentato l 'accanimento nei confronti di Oriana Marzoli nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip .Soleil Sorge ha rivelato di avere subito bullismo a scuola, dove molti la prendevano in giro per il seno piatto.Momento d’oro dal punto di vista professionale per Soleil: altra ospitata per lei Soleil Sorge sta vivendo un periodo della sua vita molto prolifico ...