Snowboardcross | tutto facile per Sommariva e Visintin nelle qualificazioni a Les Deux Alpes | bene anche Leoni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si sono concluse lemaschili delloa Les(Francia), sede del primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2022-2023. Per l’Italia sono scesi in pista quattro atleti, tre sono riusciti ad avanzare alla fase finale in programma domani. Il miglior tempo è stato quello del tedesco Martin Noerl, autore di un 1:06.47. Subito dietro di lui l’azzurro Lorenzo, dunque secondo a 15 centesimi, mentre ha terminato in terza posizione l’austriaco Jakob Dusek (+0.25). A chiudere la top five troviamo l’australiano Cameron Bolton, quarto a 28 centesimi da Noerl, e il canadese Eliot Grondin, quinto a 0.32. Sesto invece l’italiano Omar, che ha concluso la sua prova con un ritardo di 0.52 dalla prima ...

