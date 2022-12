Sciopero dei trasporti | gli aggiornamenti nella giornata di venerdì

...in piazza a Padova per la manifestazione regionale indetta da Adl Cobas in occasione dello... Il nesso tra scarso potere d'acquistosalari e crisi abitativa viene toccato anche da Chiara di ...Polemiche e proteste hanno caratterizzato la giornata dellogenerale del 2 dicembre, indetto dai Cobas Sardegna , Usb e organizzazioni sindacali. A ...la totale e palese violazionediritti ...(ANSA) - PALERMO, 02 DIC - Giornata di sciopero dei trasporti urbani e cortei a Palermo. Per quanto riguarda i trasporti è stata registrata una adesione massiccia allo sciopero dei dipendenti Ama per ...Giornata difficile per i pendolari romani a causa dello sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico della ...