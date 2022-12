Sam Worthington rivela | Avatar 3 e 4 sono già quasi pronti

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L'attore australiano Sam, ospite di recente al Jimmy Fallon Show, hato che l'80% di3 è già stato filmato così come una parte del quarto capitolo. In attesa di: La via dell'acqua, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre, Samè stato ospite del Jimmy Fallon Show dove ha fornito nuovi aggiornamenti sui prossimi capitoli. A quanto pare,3 èpronto mentre il quarto e quinto film sarebbero già a buon punto. "Posso dirvi che circa l'80 - 90% del terzo film è già stato filmato. Abbiamo anche girato alcune scene del quarto perché i ragazzi stanno crescendo. Se siamo fortunati, arriviamo a cinque film". Sebbene siano già previsti altri tre film dinel 2024, 2026 e 2028, …