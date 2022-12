Pd | Schlein | “No rischio scissione se vinco | serve coerenza per essere credibili”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Non penso che ci sia undise dovessi vincere, è un messaggio sbagliato. Se saremo in campo ci resteremo qualunque sia l’esito del Congresso. Cipercon le persone”. Così Elly(PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, rivelando che “domenica annunceremo un percorso collettivo, una visione che vogliamo costruire assieme. Io darò la mia disponibilità ad andare avanti nel Congresso del Partito Democratico”. “Chi mi sostiene dentro al Partito lo saprò se mi candiderò – ha aggiunto l’esponente dem – Ho visto molto circolare queste cose nei giornali ma il mio appello è rivolto alla base e agli elettori delusi. Sono riuscita a sopravvivere finora evitando queste logiche di cooptazione, non ...

Anche Elly, parlando in tv a 'Otto e mezzo, prova ad esorcizzare ilscissione: "Non penso che ci sia undi scissione se dovessi vincere, è un messaggio sbagliato. Se saremo in ......la "disponibilità a condividere un percorso per le primarie" " Non penso che ci sia undi ... Così Elly(PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, rivelando che "domenica ...Roma, 2 dic. (askanews) - Dopo due mesi di non detti e discussioni regolamentari nel Pd si comincia a fare sul serio e d'un tratto si parla del ...La parlamentare dem, prossima a candidarsi alla segreteria del Pd, parla negli studi di Lilli Gruber. E sull'attentato che ha colpito la sorella: ...