Patrizia Rossetti contro Wilma Goich | “È scoppiata di gelosia” VIDEO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le due vippone sono ormai incontenibili l’unal’altra. Nelle ultime ore le immagini parlano chiaro: è guerra. Non c’è pace tra le due ormai ex amiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, così gli scontri sono inevitabili. Non si prevedono veri chiarimenti perchésono troppo lontane ormai. Che sta succedendo?Direttanews (Mediaset)sono ai ferri corti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima diretta di lunedì che le ha mandate alla gogna per le loro frasi poco carine nei confronti di Nikita Pelizon. Il pubblico è ...

La prima trance è stata rappresentata da Attilio Romita , Charlie Gnocchi , Luca Onestini e. A seguirli sono poi stati anche Wilma Goich e Alberto De Pisis . Giaele, bomba al GF ...Al GFVip, Wilma Goich sbotta controdopo le offese rivolte a Micol Incorvaia Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. ...In un'intervista Ignazio Moser spara a zero sull'ex coinquilino del GF Vip, Luca Onestini. Dello stesso avviso anche Cecilia Rodriguez ...Patrizia, in Cortiletto, coglie l'occasione per confrontarsi con Alberto, facendo una confessione su Wilma e la sua gelosia per Daniele. La VIP spiega che l'amica si sarebbe infastidita perché Nikita ...