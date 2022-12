NACON | le nuove colorazioni per il controller Pro Combact

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In questo articolo andremo a scoprire le quattroper ilProdi, per Xbox Series XS, Xbox One e PC, leader nella produzione di giochi e creatore di device di gioco di alta qualità, è lieta di annunciare l’uscita di quattro nuovi colori per il suo Pro Compactper Xbox Series XS, Xbox One e PC. Parte della gamma Designed for Xbox di, il Pro Compact offre opzioni di personalizzazione avanzate (pulsanti programmabili, impostazioni del joystick e regolazione della sensibilità del grilletto) degne di un dispositivo professionale. Il Pro Compact è più piccolo del 15% rispetto aiXbox tradizionali ed è progettato per adattarsi a mani di tutte le dimensioni. Il Pro ...