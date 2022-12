Milano | coppia deve attende dalle 6 alle 10 ore per far visitare il loro bambino

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022), cercasi pediatri:6 ore per farildi 20 mesi al pronto soccorso La carenza di medici specializzati in pediatria e l’eccezionale ondata influenzale che sta colpendo soprattutto i bambini in tenerissima età stanno creando non pochi problemi non solofamiglie, ma anchestrutture sanitarie, che spesso non riescono a far frontetante richieste che giungono al Pronto Soccorso. Ala problematica è stata messa in evidenza da una, la cui storia è stata riportata dal Corriere della Sera, dopo aver letto sui social ilsfogo. Laha un bimbo di 20 mesi, che da una settimana ha la febbre a 40 e ...