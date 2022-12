Ma anche come Billy Crystal in Harry | ti presento Sally e Redford in Come eravamo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Poco prima della pandemia, e di ogni film pronto a uscire e poi rimandato, una discreta massa di persone si invaghì del maglione natalizio di Chris Evans in Cena con delitto – Kvives out. Che poi maglione natalizio non era, almeno in senso cervo sugli addominali alla Bridget Jones. Si trattava di un maglione a trecce bianco sporco stile Aran (le isole irlandesi in cui il mix di incroci a maglia ha la stessa funzione dei disegni tartan, identificare il clan), un genere che da noi fa subito marinaio dello spot del tonno (a ognuno, del resto, la sua eccellenza). Maglione natalizio da uomo guarda le foto ...

