Kiev | pacchi insanguinati a nostre ambasciate | anche in Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022)contenenti occhi di animali sono stati spediti allee ai consolati ucraini in cinque paesi europei. Lo denuncia il ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian, ...

insanguinati contenenti occhi di animali sono stati spediti alle ambasciate e ai consolati ucraini in cinque paesi europei. Lo denuncia il ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian, ...Diverse ambasciate e consolati dell'Ucraina, in vari Paesi europei, hanno ricevuto dei... Lo ha reso noto Unian, che ha dato spazio alla denuncia del Ministero degli Esteri di. La denuncia ...Minacce alle sedi diplomatiche di Kiev. Il governo ucraino ha denunciato negli ultimi giorni il rinvenimento di pacchi minatori, con all'interno parti insanguinate di animali, come occhi ...Il portavoce del ministro degli esteri ucraino ha detto che sono stati inviati dei pacchi insanguinati alle ambasciate ucraine in Italia ...