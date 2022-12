Gli inglesi chiedono la testa di Harry e Meghan | Carlo verso la decisione finale

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il Regno Unito è inviperito nei confronti del principee della moglieMarkle. La coppia formata dal duca e dalla duchessa di Sussex, infatti, ha tutti i riflettori puntati a causa del trailer che preannuncia i contenuti bomba del loro prossimo documentario. La Famiglia Reale sarebbe già in guardia in attesa che venga pubblicato l’episodio integrale. Ma per gliè già sufficiente questo per richiedere “conseguenze estreme”. La pubblicazione del teaser nel momento stesso in cui il principe William e la principessa Kate hanno messo piede in America per l’Earthshot Prize, inoltre, è apparso come una vera e propria “dichiarazione di guerra“. I più importanti tabloid britannici hanno deciso di dedicare le loro prime pagine all’ennesima querelle. Sembra irrimediabile la frattura tra i Sussex e la Famiglia Reale. ...