Chainsaw Man | Kobeni e Leo Messi in una fan art FOTO

(Di venerdì 2 dicembre 2022)diMan e il calciatore Leonella stessa fan art: questa è l’opera del conosciuto utente Twitter tale fairyfangss che mette le proprie abilità artistiche al servizio dei fan di manga e calcio. Quest’ultimi hanno apprezzato il lavoro facendosi sentire numerosi tra commenti e likes. L’immagine mostra il risultato di un crossover interessante: mentre lo sportivo indossa una maglietta che rappresenta Pochita,Higashiyama indossa l’iconica maglia numero 10 di Leo, uno dei calciatori più acclamati degli ultimi anni. La scena si presume essere ambientata nel contesto dei mondiali in Qatar 2022, ‘ove in palio vi è la Coppa del Mondo FIFA 2022. La palette di colori che fairyfangss ha selezionato recupera i colori della bandiera argentina. Anzi la ragazza è mostrata come una ...

In Marvel's Guardiani della Galassia , per esempio, ha inserito diversi riferimenti a Pac -e nel passato ha lavorato direttamente con Suda51 per Lollipop. Il futuro dell'universo DC è ..."In biblioteca " continua Libardi " abbiamo acquistato al momento i titoli più famosi (tra cui Death Note ,, Akira , Fullmetal alchemist , Lone Wolf & Cub , Girl from the other side e ...Un tweet ripropone una delle scene più iconiche di Chainsaw Man episodio 8, 'ove Aki e compagni sono stati messi alle strette da un nuovo gruppo.Per EyeScream la nota instagrammer e artista nakakisan illustra Power di Chainsaw Man includendo una genereso porzione del suo alimento favorito.