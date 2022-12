Vangelo di oggi 1 Dicembre 2022 | Mt 7 | 21 24-27 | Video commento

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi giovedì 1, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio”. “L’amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo L'articolodi: Mt 7,21.24-27proviene da La Luce di Maria.

La grande domanda che ildispalanca è però un'altra, e riguarda se sappiamo riconoscere o meno la volontà di Dio. Troppo spesso infatti il tema "volontà di Dio" lo deleghiamo ad altri o ...