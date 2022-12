Corriere dello Sport

, nelle prossime settimane, sarà direttamente in Qatar per vedere alcune partite dal vivo, ma sarà spesso anche a Istanbul per il nuovo investimento. L'ex numero 10 si è legato alla clinica "...I l debutto in pubblico della nuova coppia formata da Francescoe Noemi Bocchi risale a pochi giorni fa, quando i due innamorati si sono presentati a ... comeora Chi , vale la bellezza di ... Totti svela la sua nuova vita: "Ecco cosa farò. E sulla Roma vi dico che..." Alla fine sempre di calcio e di Roma si trova a parlare. Francesco Totti vola a Istanbul per ufficializzare il suo ingresso nel settore della medicina estetica e, nel frattempo, parla del Mondiale (ch ...L'ex capitano della Roma si sbottona su come stanno procedendo gli accordi per la separazione dei beni e il mantenimento e rivela di essere positivo ...