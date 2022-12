Roma avrà il suo termovalorizzatore entro l' estate 2026

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Se tutto andrà come previsto, nell’delil suo nuovoda 600mila tonnellate l’anno che non sarà affiancato, e questa è una notizia, da una discarica di servizio per le ceneri prodotte come scarto del trattamento. Il terreno scelto, di circa dieci ettari, è quello acquisto nelle scorse settimane da Ama nell’area industriale di Santa Palomba. Questa mattina nella Sala delle Bandiere in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato alla stampa il cronoprogramma dettagliato per la realizzazione dell’impianto. Con assegnazione della gara e stipula del contratto prevista per febbraio 2024, avviamento dei lavoriluglio dello stesso anno ed entrata in funzione dell’impiantol’del ...