Rebellin è la 106esima vittima di incidenti stradali in bicicletta nel 2022 

Leggi su agi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) AGI - Davide, il decano dei ciclisti professionisti in attività che aveva lasciato l'agonismo soltanto poche settimane fa, travolto ieri da un camion mentre in sella andava per strada, è ladi un incidente indi questo 2022. L'ultima, prima di Rebelin, è stata quella del ragazzino di 14 anni investito dal tram della linea 16 in via Tito Livio, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate, a Milano, poco dopo le 8 del mattino, nel mezzo delle rotaie l'8 novembre scorso, per un totale di 3.476tra bici e monopattini e altri veicoli negli ultimi 8 mesi. Un morto ogni due giorni. E, prima ancora, la sera del 7 un bambino di sette anni deceduto a Cesena dopo che è caduto dal seggiolino del padre ed è stato travolto da un bus. Sono i dati forniti ...