Per i grandi gruppi del web 8 | 3 miliardi di ricavi e 524 milioni di utili in Italia Le tasse pagate? 35 milioni per Amazon | 8 per Google

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In attesa di una tassa minima globale che arranca, idel web continuano a beneficiare della tassazione agevolata di Paesi come Singapore, Irlanda e Isole Cayman. Il risultato? Oltre 36di imposte nontra il 2019 e il 2021. Il calcolo è dell’Area Studi di Mediobanca, secondo cui, nel 2021 circa il 30% dell’utile ante imposte è tassato in paesi a fiscalità agevolata, con un risparmio di 12,4lo scorso anno e un’aliquota media effettiva pari al 15,4%, inferiore a quella teorica del 21,9% calcolata sui principali Paesi in cui operano. I maggiori beneficiari sono Tencent, Microsoft Alphabet () e Meta (Facebook). In, ricorda il rapporto Software & web companies della banca d’affari, le websoft hanno diverse società ...