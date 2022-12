Ospedale ‘San Pio’ | presentato un raro e complesso intervento chirurgico VIDEO E FOTO

L'Eco Vicentino

... gli esercenti e le associazioni diGiuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in memoria ... che necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'di Rimini. In ...... a Trento in piazza Dante, a Catania in piazza Cavour, a Palermo in piazza Orlando, ad Acate ( Ragusa ) in piazzaVincenzo, a Parma in via Repubblica, a Reggio Emilia davanti l'di Santa ... Studentessa di 15 anni investita da un'auto. Trasportata in ospedale, è in rianimazione - L'Eco Vicentino