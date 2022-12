Meloni all' Agci | presidio contro l' uso distorto delle coop

Sky Tg24

"Il movimento cooperativo - aggiunge- è un alleato importante delle Istituzioni ed è esattamente in questa direzione che il Governo intende muoversi. Penso, ad esempio, alla riforma delle ...Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la presentazione'... ' Mi sento di ringraziare il governo nazionale e, in particolar modo, il premier Giorgiama ... Governo Meloni, le news. Pnrr, Gentiloni: "Se ci sono ritardi vanno affrontati". DIRETTA Il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, eletto come deputato nelle fila di Forza Italia, commenta la mossa del Terzo Polo di incontrare ...ROMA, 01 DIC - "La cooperazione e la mutualità possono fare la differenza, realizzando quel tessuto comune capace di innervare e rinsaldare le nostre comunità. Così come è fondamentale il presidio di ...