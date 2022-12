Juve | i pm firmano la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e altri 13 dirigenti

I magistrati della procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società bianconera Appuntamento in tribunale per Andrea Agnelli e il resto dello ...Alla mezz'ora è ancora il portiere dellaa salvare la porta polacca respingendo la soluzione ...i ragazzi di Renard approfittano degli ampi spazi lasciati dagli avversari e con Al Dawsari...Lewandowski non meritava una partita del genere e una Polonia così disarmante e disarmata da Czeslaw Michniewicz, da ieri Minchiewicz, considerato l’elevato numero di minchiate collezionate in meno di ...La Procura di Torino ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i vertici (dimissionari) del club bionconero ...