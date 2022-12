Inflazione a +8 1 | Indice dei prezzi al consumo anovembre 2022 +3 7

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dopo l’impennata dell’deialdi ottobre, l’a novembresi attesta a livelli record che non si vedevano da Marzo 1984 (quando si registrò un +11.9%). Le componenti che avevano portato all’impennata lo scorso mese rimangono riducono tendenzialmente l’ascesa rallentando su base annua, tra cui gli energetici non regolamentati e in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Stime preliminari suialdi Marzo 2019 Disoccupazione marzo eaprile 19: i dati Istat Occupazione 1^trimestre 2019 e reddito di cittadinanza Monopattini e le auto elettriche nel Paniere Istat, Istat: ad ...

... Jerome Powell, sul rallentamento del passo di rialzo dei tassi d'interesse per combattere l': l'Hang Seng sale nelle prime battute del 3,22%, a 19.196,07 punti. . 1 dicembre 2022...l'a novembre si mantiene stabile, all'11,8 per cento, che rimane il tasso più alto dal marzo 1984. Mentre nel resto dell'Eurozona ci sono segnali decisamente più incoraggianti: l'...Istat, prezzi stabili in novembre a +11,8%. I costi dell'energia però restano troppo alti L'inflazione che smette di correre in Italia e in Europa è senz'altro una buona notizia, ma sullo sfondo di qu ...La Borsa di Hong Kong balza in avvio di seduta in scia alle valutazioni espresse dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sul rallentamento del passo di rialzo dei tassi d'interesse per co ...