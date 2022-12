Il South Dakota vieta TikTok sui dispositivi forniti ai dipendenti statali

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Kristi Noem, governatrice del, negli Stati Uniti, ha firmato un ordine esecutivo chedi scaricare l’applicazione del social network cinesesuicome smartphone, tablet o computer portatili utilizzati dai. Noem ha spiegato che questa decisione ha lo scopo di impedire alla Cina di ottenere informazioni che potrebbero essere utilizzate per esercitare la propria influenza in. Inoltre, Noem ha detto che spera che altri Stati seguano l’esempio del. «Ilnon prenderà parte alle operazioni di raccolta di informazioni delle nazioni che ci odiano. Il Partito Comunista Cinese utilizza ...

